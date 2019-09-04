«جورامكو» تحوز اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية لـ«بوينغ 777»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس حصول «جورامكو» المتخصصة في عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية ــ البند 145 لطائرة بوينغ 777.

ويعد هذا الاعتماد الرابع من الوكالة الذي تحصل عليه «جورامكو» منذ أن استحوذت عليها «دبي لصناعات الطيران»، حيث حصلت سابقاً على اعتماد الوكالة لكل من طائرات بوينغ 737 ماكس، وإيرباص إيه 320 نيو، وبوينغ 787. وتمتلك «جورامكو» حالياً 12 اعتماداً لأنواع مختلفة من الطائرات، بما في ذلك 5 طائرات إيرباص، و5 طائرات بوينغ، وطائرتين من طراز إمبرير.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: إضافة هذا الاعتماد يدعم طموحنا لمواصلة بناء مزود خدمات ناجح في المنطقة. وتحظى بوينغ 777 المستخدمة للرحلات البعيدة بشعبية واسعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويسرنا أن نتمكن من توسيع نطاق مهاراتنا وخدماتنا لتشمل هذا النوع من الطائرات.