«زوهو» تدرس إنشاء مركز بيانات إقليمي في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «زوهو» لتطبيقات الأعمال القائمة على السحابة، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، أنها تدرس إنشاء مركز بيانات إقليمي في دبي، انطلاقاً من إيمانها بأهميته في تحسين تجربة قاعدة عملائها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والإمارات خاصة، ومساعدتها على تلبية متطلباتهم بشكل أفضل.

وقال علي شبدار، مدير تطوير الأعمال بشركة زوهو: نعمل حاليا على تقييم الجوانب المختلفة لتأسيس مركز البيانات لدينا في دبي لخدمة أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والذي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في المستقبل القريب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت مناسب في ظل تعزيز دولة الإمارات مكانتها في طليعة التحول الرقمي، فيما يشهد الطلب على التقنيات الرقمية في الدولة نمواً مستداماً ما يحتم علينا تعزيز عروضنا من الحلول الرقمية وتنويعها وتخصيصها لتتناسب مع الاحتياجات المحددة للعملاء والمستخدمين في الأسواق المحلية. ونقوم بمضاعفة حصتنا السوقية في الإمارات عاماً تلو آخر.

وأضاف: تتطلع زوهو للاستفادة من الزخم والارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسواق الإمارات في اعتماد التطبيقات المحاسبية المتوافقة مع الضريبة الذي بلغت نسبته 90% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018. ونتوقع أن يحافظ هذا النمو على زخمه على مدار النصف الثاني من هذا العام ولغاية 2020.