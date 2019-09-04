122 ملياراً ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالدولة 2018

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة للإمارات إلى 122 مليار درهم خلال العام 2018 بزيادة نسبتها 2.5 % مقارنة مع 119.7 مليار درهم في العام 2017.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية في مقدمة أكثر القطاعات الاقتصادية التي حافظت على نسب نمو جيدة خلال السنوات الخمس الماضية.

وذلك بحسب ما تظهره الأرقام التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وكانت قيمة الناتج الإجمالي للقطاع سجلت نمواً بنسبة 5% خلال العام 2017 مقارنة مع 2016 الذي وصلت فيه نسبة النمو 4.8% بحسب ما توثقه الإحصائيات.

ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية واحداً من أهم القطاعات الداعمة لسياسة تنويع القاعدة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة وأثبت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بشهادة كبريات المؤسسات الاقتصادية الدولية. وتعكس الإنجازات التي حققها القطاع نجاح دولة الإمارات في ترسيخ قاعدة قوية للصناعات.

وذلك وفق خطة واضحة المعالم والأهداف تواكب طموحات الدولة في التحضير لمرحلة ما بعد النفط وتنسجم مع رؤية الإمارات 2021. وكانت الإمارات قامت خلال السنوات الماضية بتوفير البنية التحتية اللازمة للقطاع، وذلك من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار في الصناعات التحويلية والقطاع الصناعي بشكل عام.

وفي الوقت الذي تركز فيه دبي على تطوير الخدمات والصناعات الخفيفة، فإن الميزة التنافسية لإمارة أبوظبي تكمن في الصناعات التحويلية الثقيلة، وهو الأمر الذي يعني رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الحصيلة النهائية.