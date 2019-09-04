«إعمار» تدشن برجاً ومنصة ذكية للعطلات اليوم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تكشف إعمار العقارية اليوم عن أول مشاريعها السكنية الفاخرة في إطار ما يُعرف بـ (بيوت العطلات)، كما تعلن في الوقت ذاته عن ذراعها الجديدة التي ستتولى مهمة إدارة هذا النوع من العقارات تحت علامة (Ease) وهي منصة ذكية تسعى إعمار لأن تنافس بها علامات عالمية معروفة في هذه السوق الاستثمارية أمثال (Booking و Airbnb).

وتتولى شركة (Ease) إدارة عقارات بيوت العطلات التي يشتريها المستثمرون من إعمار أو من غيرها والترويج لها عالمياً بالنيابة عن ملاك تلك العقارات، فضلاً عن إدراجها وتصنيفها وتأجيرها بعوائد تصل إلى أكثر من 10%.

وقالت مصادر لـ «البيان الاقتصادي»، إن الشركة تطرح اليوم برجاً للشقق السكنية المفروشة بنظام بيوت العطلات، أسمته برج (ساوث بيتش – الشاطئ الجنوبي) ويتكون من 27 طابقاً، ويتوقع تسليمه في 2022 ويقع في (إعمار بيتش فرونت) قبالة مرسى دبي وشواطئ نخلة جميرا.

وتبدأ أسعار الشقق من 1.5 مليون درهم مع مزايا عديدة أبرزها الإطلالات على مياه الخليج العربي، فضلاً عن سهولة النفاذ إلى شواطئ المشروع ومنافذ التجزئة، وحددت الشركة جدول سداد مرن يبدأ بسداد 5% عن حجز الوحدة العقارية ومن ثم 5% بعد شهر من الحجز، ثم 9 دفعات كل منها 5% كل 3 أشهر بعد تاريخ الحجز و5% عند إنجاز المشروع في مارس 2022 ثم 8 دفعات بعد الإنجاز قيمة كل منها 5% كل 3 أشهر.