«شوبا العقارية» تخطط لاكتتاب عام في 2022

المصدر: دبي ــ البيان

تخطط شركة «شوبا العقارية» في دبي لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي في عام 2022، وفقاً لتصريحات أدلى بها بي. إن. سي. مينون، مؤسس الشركة، ونشرتها مجلة «ذي بانكر ميدل إيست».

وأفاد مينون بأن الشركة ستنتظر حتى تحقق الأرباح المتوقعة قبل اتخاذ القرار النهائي في شأن الطرح، وبشأن المكان الذي سيجري فيه.

وأضاف مينون بأن الشركة تتوقع أن تحقق هذا العام إيرادات تبلغ قيمتها حوالي ملياري درهم من مبيعاتها، بالمقارنة مع 620 مليون درهم في عام 2018، ذلك أنها قامت خلال العام الجاري بتسليم المزيد من الوحدات العقارية ضمن مشروعها «شوبا هارتلاند».

وأوضح مينون أن الشركة ستقوم خلال السنوات الست المقبلة بتسليم حوالي 6,000 بيت في المشروع الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار «حوالي 14,7 مليار درهم».