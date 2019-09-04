19.3 مليار درهم فائض الميزانية الاتحادية في النصف الأول

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أنفقت الحكومة الاتحادية 24.41 مليار درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، فيما سجل فائض الميزانية العامة للجهات الاتحادية المنفذة نحو 19.32 مليار درهم عن الفترة نفسها.

ووفق التقرير الصادر عن وزارة المالية لرصد الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للربع الثاني من عام 2019، بلغت الإيرادات الفعلية بالميزانية نحو 43.73 مليار درهم للشهور الستة الأولى من العام، بما نسبته 72.5% من إجمالي إيرادات الميزانية للسنة المالية 2019.

وأوضح التقرير أن إجمالي المصروفات الفعلية (النفقات) بلغ نحو 24.41 مليار درهم للشهور الستة الأولى من عام 2019، بما نسبته 40.5% من إجمالي مصروفات الميزانية للسنة المالية الجارية. واعتمدت دولة الإمارات ميزانية ضخمة للسنة المالية 2019 بلغت قيمتها 60.3 مليار درهم، تعد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة من دون عجز، وتم توزيع اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 بما يضمن قدرة الوزارات الحكومية على تنفيذ مبادراتها واستراتيجياتها.

وخصص الجزء الأكبر من الميزانية لمساعدة حكومة الإمارات والوزارات على تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال إطلاق وتنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة. كما تبنت الحكومة سياسات لتعزيز النمو من خلال دعم الشركات وتوفير بيئة أعمال محفزة للاستثمار.