واحة السيليكون: تطوير المشاريع حسب حاجة دبي

المصدر: دبي – البيان

قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، خطوة نوعية تعزز كفاءة القطاع العقاري وتحقق التوازن المنشود في حركة العرض والطلب.

وتنعكس إيجاباً على إيجاد الوتيرة الأمثل لتطوير المشاريع العقارية في دبي وفق احتياجات الإمارة كماً ونوعاً وبحسب خططها الاستراتيجية المستقبلية بما يعزز مكانتها الريادية العالمية في هذا القطاع الحيوي.

واعتبر الزرعوني أن القرار الجديد يؤسس لاستراتيجية متكاملة وواضحة تحقق التوازن في السوق العقاري وتشجع تكامل المشاريع العقارية لمواكبة احتياجات الإمارة بخطط طموحة ومدروسة، كما تعزز تنافسية القطاع العقاري من خلال طرح أفكار مبتكرة ومشاريع متميزة، بما يرسّخ فرادة دبي في مشهد التطوير العقاري إقليمياً وعالمياً.