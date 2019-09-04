«صوت أمريكا»: عقاردبي يجذب كبار مستثمري العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أبرز تقرير نشره موقع «صوت أمريكا Voice of America»، قرار إنشاء لجنة للتخطيط العقاري بدبي لتنظيم المشاريع وتجنب المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن أسهم دبي العقارية ارتفعت بعد الإعلان عن ذلك مباشرة، مدفوعة بارتفاع 3.4 ٪ في إعمار العقارية.

وقالت الوكالة الإعلاميَّة الحكوميَّة التي تموِّلها الحكومة الفيدرالية الأمريكية: إن القطاع العقاري بدبي الذي شكل 7.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2018 يمثل نقطة تحول رئيسية بالنسبة لاقتصادها.

فهو لا يخدم سكان الإمارة فحسب، بل يعد أيضاً مصدر جذب للمستثمرين الأثرياء من جميع أنحاء العالم الباحثين عن مكان آمن لوضع أموالهم. إذ تشجع دبي على الدوام الأعمال التجارية المفتوحة والمنافسة.

وأشار التقرير إلى أن عجلة البناء تدور بسرعة فائقة، حيث تم إنجاز حوالي 21000 وحدة سكنية في النصف الأول من العام، وفقًا لبروبرتي فايدنر. ومن المقرر الانتهاء من أكثر من 38400 وحدة سكنية إضافية بحلول نهاية العام.

ويمتلك مطورو دبي الرئيسيون، مثل ميراس وإعمار وداماك ونخيل في جعبهم، خططاً لمدن جديدة وأحياء ومراكز تجارية وناطحات ناطحات سحاب عملاقة ومفاهيم خيالية مثل المنازل العائمة مع غرف زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف مغمورة في المياه قبالة ساحل الإمارة.

وتمثل المشاريع طموحات دبي في النمو كوجهة سياحية ومركز مالي. وألمح إلى أن دبي هي بالفعل موطن لستة مراكز تجارية مترامية الأطراف، بما في ذلك مول دبي، وهو واحد من أكثر الأسواق ازدحاما في العالم. وهناك ستة مراكز تجارية كبيرة أخرى قيد الإنشاء حالياً. وهي موطن لأطول برج في العالم، برج خليفة، الذي يقع في وسط المدينة الجذاب. ومع ذلك، هناك برج أطول قيد الإنشاء في منطقة الخور التاريخية في دبي وسيحيط به حي سكني جديد.