«حرة عجمان» تدير مركز الزوراء

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت منطقة عجمان الحرة وشركة سولدير العالمية عقد شراكة تتولى بموجبه المنطقة الحرة إدارة مركز الأعمال الذي يقع بمنطقة الزوراء، الوجهة الترفيهية الرائدة، وتصل مساحته لـ3000 قدم مربعة.

يقع مركز الأعمال المؤثث بالكامل في منطقة البافليون بمنطقة الزوراء، وهو مبنى حديث حاصل على العديد من الجوائز، ويتضمن الكثير من المطاعم وأماكن الترفيه بما فيها ملعب نيكولاس للجولف ذو 18 حفرة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للطعام.

ويشمل مركز الأعمال 17 وحدة مقسمة إلى 9 مكاتب تنفيذية، 8 مكاتب صغيرة توفير للشركات بيئة متميزة لممارسة الأعمال وتتكامل تلك التسهيلات مع منطقة مخصصة للمواقف لتسهيل دخول وخروج المستثمرين والمتعاملين، وتتضمن اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الطرفين حصول المستثمرين الراغبين في نقل شركاتهم إلى مركز الأعمال على عدد من الخصومات والامتيازات الترفيهية.

بيئة متميزة

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: «يوفر مركز الأعمال بالزوراء بيئة متميزة للشركات لممارسة أعمالها بانسيابية عالية وسهولة كبيرة واستقطاب أصحاب الأعمال. ويقع مركز الأعمال في منطقة سكنية وترفيهية، وبالتالي يعتبر موقعاً مثالياً للراغبين في العيش والعمل في نفس المنطقة.

جذب المستثمرين

ويسرنا في منطقة عجمان الحرة إدارة مركز الأعمال والترويج له لجذب المستثمرين من كل أرجاء العالم ليكونوا جزءاً من اقتصاد الإمارة، ونحن على ثقة تامة بأن المركز سيكون وجهة لمختلف الأعمال ويحقق النجاحات».

تسهيل

وقال عماد الدنا الرئيس التنفيذي لـشركة تطوير الزوراء: «يسرنا توقيع الشراكة مع منطقة عجمان الحرة، التي تتمتع بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 30 عاماً في جذب الاستثمارات لعجمان، كما أنها تمكنت من تسهيل عملية تأسيس الأعمال لخدمة المستثمرين وإدارة أعمالهم بسهولة.

ومن جانبنا فإننا نتطلع لتعزيز تلك الشراكة وتحقيق الاستفادة المشتركة عبر عمل كل من فريقي المبيعات والاستثمارات معاً لتحقيق الأهداف المرجوة. سيكون مركز الأعمال إضافة قوية لمنطقة الزوراء، وسيعود بالفائدة على المستثمرين ممن يعملون في مجالات المأكولات والمشروبات والترفيه».