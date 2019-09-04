«كانون» تطلق منظومة ابتكارات العصر الرقمي المصرفية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «كانون الشرق الأوسط» منصة الامتثال المتكاملة الرائدة لقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين لتستشرف حقبة جديدة من العمليات الرقمية وتعيد تعريف مفاهيمها في المنطقة.

وتعتزم الشركة كشف النقاب عن منصة الامتثال المتكاملة خلال فعاليات القمة السنوية التاسعة للابتكار المصرفي في الشرق الأوسط المزمع انعقادها 3 و4 سبتمبر 2019 في دبي، وقد حرصت كانون على تطوير المنصة لدعم المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في تطبيق عمليات الامتثال الجديدة بمرونة وسرعة أكبر ومراقبتها بكفاءة أعلى، إذ يمكن للمنصة الجديدة التعرف بسرعة إلى تأثير التغيير التنظيمي على السياسات المؤسسية والعمليات المطبقة.

وقال شادي بخور رئيس الوحدة التجارية في «كانون الشرق الأوسط»: يخوض الخدمات المصرفية والمالية مجموعة من التحديات أثناء عملية التحول بأنظمته التقليدية إلى بنية تحتية رقمية. وتتمثل هذه التحديات في الامتثال والأمان والشؤون التنظيمية والقضايا الأخرى التي من المحتمل أن تؤثر على سير عملية تحوله نحو الرقمنة. كما يزداد حجم هذه التحديات خصيصاً في الأسواق التي تشهد تحولات اقتصادية من الممكن أن تؤثر على كيفية اتخاذ القرارات على نطاق واسع.