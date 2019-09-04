«أرامكس» تعتمد خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» للحوسبة السحابية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية أنها ستنقل بنيتها التحتية الأساسية للتكنولوجيا من مراكز بياناتها الحالية التابعة لها إلى منصّة «أمازون ويب سيرفيسز» السحابية بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز مستويات الكفاءة والأمن الإلكتروني لديها.

وقامت أرامكس خلال المرحلة الأولى من عملية الانتقال إلى المنصة السحابية، ببناء بحيرة بيانات لاستضافة البنية التحتية للبيانات الضخمة والتي توظف إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء من خلال تطوير قدراتها بمجال التوصيل إلى الوجهة النهائية. وبالاعتماد على خدمة «أمازون سيجمايكر»، وهي أحد حلول التعلّم الآلي المخصصة للتطوير والتدريب وتنفيذ نماذج التعلّم الآلي، عمل فريق علوم البيانات بأرامكس على بناء منصّة لتكنولوجيا التعلّم الآلي وتحليل البيانات قائمة على الحوسبة السحابية.