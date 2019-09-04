«ماذرسون سومي» للأنظمة تبني مصنعاً في «راكز»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مؤخراً شركة ماذرسون سومي للأنظمة، والتي تعتبر أحد أكبر المصنعين الهنود للأسلاك المستخدمة في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم.

حيث تخطط شركة ماذرسون بي كيه سي هارنيس سيستمز المسجلة في راكز والتابعة لماذرسون سومي لإنشاء مصنع لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات مثل أسلاك الجر ومرايا سيارات الركاب ومنتجات الحقن القالبية وغيرها في وحدتها الصناعية الجديدة. واحتفلت شركة ماذرسون سومي بالشروع في بناء وحدتها الصناعية، على قطعة أرض تتجاوز مساحتها 21,000 متر مربع في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز، وتتوقع الشركة أن تباشر عملياتها بشكل رسمي في الربع الثاني من سنة 2020.

وقال فيفيك تشاند سيهغيل، رئيس مجلس إدارة ماذرسون سومي للأنظمة، إن إنشاء وحدة صناعية في رأس الخيمة، التي تشهد نمواً سريعاً، قرار صائب، حيث تتوفر الفرصة لاستهداف الأسواق العالمية بشكل أكبر من خلال راكز. كما عبّر السيد سيهغيل عن اعتزازه بالعمل مع راكز لكونها إحدى أكثر المناطق الاقتصادية ريادةً في المنطقة.

وقال رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة راكز، إن القطاع الصناعي في رأس الخيمة يساهم بما يصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وهذا النوع من الصناعات يساهم بشكل رائد في تعزيز استقرار وقوة إمارة رأس الخيمة في مواجهة التحديات الاقتصادية. ويُعتبر انضمام ماذرسون لمجموعة الشركات العاملة براكز بمثابة أحد أهم الإنجازات لهذا العام كونه يؤكد مدى التزام راكز بدعم وتشجيع النمو الصناعي في رأس الخيمة. وسيتم القيام بالمزيد من الزيارات الرسمية لمختلف البلدان بغرض حث الشركات المتعددة الجنسيات وتشجيعها على الاستثمار في راكز.