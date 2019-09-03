التحويلات تدعم سوق الدفع الإلكتروني في الإمارات

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن يسجل حجم التحويلات إلى الدول منخفضة الدخل زيادة سنوية قدرها 9.6% بنهاية 2019 لتصل إلى 550 مليار دولار، بالمقارنة مع العام الماضي.

وتشمل الدول منخفضة الدخل (LMICs) بحسب تصنيف البنك الدولي 90 دولة تقع 20 منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في حين توقّع حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون في الشرق الأوسط في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن تشكل التحويلات الرقمية للأموال والتجارة الإلكترونية بيئة خصبة لنمو سوق الدفع الإلكتروني في الإمارات.

وأن تكون المحرك الرئيسي للنمو الإجمالي للسوق خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم مواصلة طرح قدرات جديدة لا سيما من حيث تطبيقات الأجهزة المتنقلة والتحويل بين الحسابات المصرفية.

وتقدّر الأمم المتحدة وجود أكثر من 258 مليون مغترب في جميع أنحاء العالم ممن يقومون بإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية. تدعم هذه التحويلات أكثر من 800 مليون أسرة، بما في ذلك تلك التي تعيش في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وباستثناء الصين، تعتبر التحويلات أكبر مصدر للعملة الأجنبية في تلك الدول بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة، ما يؤكد أهمية تلك الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول. ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، فإن التحويلات المالية عبر شركات الصرافة في الإمارات تقدر بنحو 10 إلى 12 مليار درهم شهرياً كمتوسط عام.

قدرات جديدة

وأضاف حاتم سليمان: «تمضي الإمارات قُدماً وفقاً لأجندة طموحة تركز على النمو والحيوية، بوصفها من أكثر دول العالم ابتكاراً. وتشهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات وتيرة نمو مطردة، حيث بدأ العملاء بالتفكير في استخدام أساليب الدفع الذكية مثل المَحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة وغيرها من طرق الدفع والتحويل عبر الإنترنت.

وبدعم من حكومة دبي الذكية، تطورت عمليات الدفع الرقمية من شكلها الأساسي للتحويل عبر الإنترنت إلى مجموعة واسعة وغنية من القدرات في السوق. وبدأت المؤسسات المالية باكتساب فهم أفضل لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم، وتبحث الآن عن طرق لتوفير حلول دفع ذكية تتناغم مع أنماط الحياة المختلفة التي نواجهها».

تطبيق ذكي

وكانت «ويسترن يونيون» أطلقت في أبريل الماضي في دبي تطبيقها الذكي الذي يتيح لسكان الدولة تحويل الأموال وتسديد رسوم حوالاتهم مباشرة من حساباتهم المصرفية القائمة في الإمارات، بالتعاون مع الوكيل المحلي الفردان للصرافة.

وأضاف سليمان: على الرغم من أننا لا نكشف أي معلومات بخصوص حجم تحويلات «ويسترن يونيون» على مستوى الدولة أو المنطقة، إلا أن التعاملات مع wu.com تحقق أرباحاً مُرضية على الصعيد العالمي. وبالرغم من أننا ما زلنا في مرحلة الاستثمار، إلا أن إيرادات wu.com تشهد ارتفاعاً مستمراً. ومن جديد، وحققنا خلال الربع الثاني من عام 2019 نمواً قوياً مدفوعاً بالتحويلات المالية عبر الحدود. وقد تختلف معدلات النمو بين ربع سنة وآخر. وفي حين نعتذر عن كشف معدل النمو المستهدف الخاص بـ wu.com، إلا أننا نرجّح أن يحقق هذا الإنجاز الرقمي نمواً قوياً.