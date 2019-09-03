«سكيلكس» يمهد الطريق لعصر سلسلة التوريد الرقمية في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تتجه أنظار قطاع مناولة المواد في العالم نحو دبي هذا الأسبوع، حيث تجتمع نخبة من المتخصصين من المنطقة والعالم لاستكشاف وتطوير القطاع في العصر الجديد من سلسلة التوريد الرقمية.

وسيتباحث خبراء التوريد والمستخدم النهائي في الخيارات المتاحة لتشكيل إطار عمل جديد في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط ضمن مؤتمر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية (سكيلكس)، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي اليوم وحتى مساء الغد.

وسيتحرّى المجتمعون التأثيرات والفرص الناشئة عن زيادة رقمنة القطاع والتقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وتقنيات بلوك تشين والروبوتات التي تحدث نقلة نوعية في القطاع، لتحسين مدى كفاءة الأعمال والشركات.

هذا ونشرت «آرانكا» العالمية للأبحاث والخدمات الاستشارية على هامش فعاليات معرض مناولة المواد الشرق الأوسط 2019، تقريراً رسمياً أشارت فيه إلى مدى أهمية تذليل العراقيل وتعزيز الاعتماد على التقنيات في الارتقاء بتجارة التجزئة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسجل معدلات نمو سنوية تقدر بنحو 25% حتى عام 2023، لتصل قيمته إلى 34 مليار دولار.