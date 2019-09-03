«هيئة الاتصالات» تبدأ مشورة حول استراتيجية تقنية الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي ـ وام

طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من جميع المعنيين تزويدها بملاحظاتهم حول الملامح الرئيسية لاستراتيجية تقنية الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 والمعروفة بالجيل الخامس«G5»في دولة الإمارات.

وتعد الاتصالات المتقدمة - المعروفة باسم الجيل الخامس 5G - هي الثورة التكنولوجية التالية في النطاق العريض النقال. وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات 2021، تهدف الهيئة إلى أن تكون المحرك الرئيسي لإطلاق هذه التقنية رسمياً خلال العام 2020.

وجاء طلب الهيئة بهذا الخصوص بموجب استشارة طرحتها على موقعها الإلكتروني بدأت في الأول من سبتمبر الجاري وتمتد حتى تاريخ 15 من الشهر ذاته وذلك انطلاقاً من قيم التعاون والتفاعل والالتزام المتبعة في عمليات الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الاستشارة تهدف إلى مواكبة التطورات في القطاع وهو ما يعزز حجم المشاركة من الشركاء والمعنيين كافة من خلال تقديم مرئياتهم وتعليقاتهم حول النصوص المقترحة في هذه الوثيقة، وذلك قبل أن تتخذ الهيئة قرارها النهائي بهذا الشأن.

وعلى الأطراف المعنية الراغبة بتقديم ردودها حيال هذه الاستشارة التقدم بذلك خطياً إلى الهيئة أو عبر البريد الإلكتروني.

يشار إلى أن مزودي خدمة الهاتف المتحرك في الدولة أكدوا جاهزية شبكة الجيل الخامس في موقع إكسبو، وذلك قبل نهاية عام 2019.