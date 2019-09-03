الإمارات تشارك في تحضيرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة

المصدر: القاهرة ــ وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال اللجنة الاقتصادية العربية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير لدورته الوزارية المقررة الخميس بالقاهرة.

ترأس وفد الدولة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وضم الوفد أحمد بن سليمان بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد.

تناقش اللجنة على مدى يومين الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

كما تناقش اللجنة تقريراً حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي.

وتبحث اللجنة الاقتصادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والإعداد للقمة الخامسة.

وتناقش اللجنة محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية.