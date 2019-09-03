1,5 مليار استثمارات البنية التحتية في مجمع دبي للاستثمار

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجمع دبي للاستثمار، المجمّع الصناعي والتجاري والسكني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، أن الاستثمارات في البنية التحتية للمجمع وصلت إلى 1,5 مليار درهم منذ تأسيسه.

وتركز الاستثمارات على تحسين البنية التحتية للمجمع، حيث يتم إعطاؤها الأولوية القصوى، بما ينسجم مع مبادرات التنمية المجتمعية المستمرة. ويتمتع المجمع ببنية تحتية متطورة، تضم شبكة طرق داخلية، يزيد طولها على 140 كيلومترًا، كما استكملت بنجاح تحسينات المداخل الجديدة، وتوسيع الطرق ونقاط الخروج، بهدف تسهيل حركة المرور من وإلى المجمع.

وفي إطار مشاريع تحسين الطرق في المجمع، قامت دائرة الطرق والمواصلات بإنشاء جسرين في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بين المرحلتين الأولى والثانية من مجمع دبي للاستثمار.

ويندرج افتتاح المدخل الجديد في إطار خطة هيئة الطرق والمواصلات لتوسعة طريق اليلايس وشارع إكسبو المؤدي إلى مجمع دبي للاستثمار. وتسهم المداخل الجديدة في تحسين حركة المركبات المتجهة إلى المناطق الصناعية والتجارية والسكنية في المجمع، حيث يوجد حاليًا 11 مدخلاً ومخرجاً إلى المجمع من الطرق الرئيسية.

مواصلة الجهود

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار: «إن الموقع الاستراتيجي للمجمع يجعله إحدى أكثر المناطق المرغوبة للمستأجرين والشركات على حد سواء. ويتعاون المجمع مع الجهات المعنية عن كثب لتوسيع وتحسين البنية التحتية، مع مواصلة جهوده المبذولة لضمان التكامل بين وسائل النقل العام.

لقد شكّل الإنفاق على استثمارات الطرق والبنية التحتية عاملاً رئيسياً لدفع عجلة النمو في المنطقة، لاسيما أنها تعدّ استثمارات جوهرية لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي. ويفخر المجمع بمساهمته الفعالة في هذه المرحلة المهمة من تطوير المدينة».

وفي إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها مجمع دبي للاستثمار لتطوير البنية التحتية، تم تخصيص 125 مليون درهم لتحسين المرافق العامة، وصيانة ممرات المشاة، وتحديث البنية التحتية الحالية، وإنشاء مظلات مكيفة لركاب الحافلات. وسيرتفع عدد هذه المظلات في المجمع من 9 إلى 20 مظلة بحلول نهاية العام الجاري.

خطط

ويقع مجمع دبي للاستثمار على بعد دقائق من الوجهات التجارية المهمة، ويمكن الوصول إليه من شارعي الإمارات والشيخ زايد. ويجري العمل حاليًا وفق الخطط الموضوعة لإنشاء «خط 2020» بطول 15 كيلومترًا لتوسعة الخط الأحمر لمترو دبي، من محطة نخيل إلى موقع «إكسبو 2020 دبي». وسيمر خط المترو الجديد من مجمع دبي للاستثمار. وتؤكد التقارير أن جميع أعمال الأنفاق الخاصة بالمترو سيتم الانتهاء منها وفق الخطط الموضوعة.