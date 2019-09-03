«دو» توفّر «سامسونغ غالاكسي نوت 10» لعملائها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توفير أحدث وأقوى هواتف سامسونغ الذكية حتى الآن غالاكسي نوت 10 في جميع متاجرها عبر الإمارات.

وتتيح دو لعملائها فرصة اقتناء هاتف غالاكسي نوت 10 وفق خطة سداد مرنة تمتد لـ 24 شهراً مقابل 140 درهماً شهرياً.

وتقدم دو للعملاء الذين يشتركون في باقة باور للدفع الآجل عرضاً حصرياً، يتيح لهم مضاعفة بياناتهم والاستمتاع بما يصل إلى 100 غيغابايت من البيانات. ويمكن لعملاء دو من المؤسسات الحصول على الهاتف والاستمتاع بما يصل إلى 106 غيغابايت من البيانات المحلية. ويُستوحى تصميم الهاتف من أجيال مستخدمي هواتف غالاكسي نوت، الذين يتمتعون بروح الريادة وينتقلون بشكل سلس بين أعمالهم وأنشطة حياتهم اليومية لمنحهم مستوى أعلى من المرونة.