دعوة المدققين الداخليين للتغلب على معوقات الابتكار

المصدر: دبي - البيان

دعت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة أعضاءها إلى وجوب التغلب على معوقات الابتكار من خلال تعزيز عمليات التفكير غير النمطي وإعادة تعريف مفهوم الابتكار في حد ذاته.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الدولة خلال اجتماع أعضاء الجمعية الشهري الذي عقد في أبوظبي: الإدارة العصرية تكفل الابتكار من منظور جديد، وذلك في ظل نجاح الابتكارات في حل التناقضات، وبالتالي على المدققين التفكير بشكل مختلف حول كيفية خلق قيمة مقنعة للعملاء.

وقال نيناد برادهان، استشاري أول ومدرب في الجمعية في عرض تقديمي تحت عنوان «التغلب على معوقات الابتكار» إن الكثير من المؤسسات تواجه قيوداً لجهة مشاريعها، كما تواجه قصوراً نفسياً ومحدودية في المعرفة، وهي غير قادرة على استشراف المستقبل، ما يؤدي بالتالي إلى حل المشكلة الخطأ.