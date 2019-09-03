«جراندويلد» تنجز بناء 10 قوارب لشركة نفط الكويت

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة جراندويلد لبناء السفن، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أنها أنجزت بنجاح بناء وتسليم 10 قوارب تابعة لشركة نفط الكويت، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

ووفقاً للعقد الذي تم توقيعه بين الطرفين في مايو 2017، قامت جراندويلد ببناء 6 قوارب إرشاد و4 قوارب نقل للطواقم البحرية لصالح شركة نفط الكويت. وتمكنت الشركة من إكمال تشييد وتسليم معظم القوارب قبل المواعيد المتفق عليها في التعاقد.

ما يؤكد بدوره على قوة التعاون القائم بين قطاع الملاحة في الإمارات والكويت، ويساهم نجاح جراندويلد في إنجاز وتسليم هذا المشروع بدعم الاقتصاد الملاحي الوطني في الدولة بشكل عام.

وعقب انطلاق مرحلة بناء القوارب في سبتمبر 2018، باشرت جراندويلد بالعمل بأداء فائق السرعة ليتم تسليم القارب الأول في ديسمبر 2018؛ أي خلال مدة تقارب 3 شهور، وتواصل بعد ذلك تسليم القوارب والسفن تباعاً، ليكتمل بناؤها حسب الجدول الزمني المتفق عليه في يوليو 2019. وقال المهندس جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن:

تم تصميم القوارب المسلّمة لتتجاوز الاحتياجات الآنية لشركة نفط الكويت، وقد التزمنا في بنائها بأحدث المواصفات والمعايير التقنية لهيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر». وقام فريقنا الفني بالتعاون مع فريق نفط الكويت بتسليم القوارب مع إجراء تدريب مكثف، كما أشرف فريق نفط الكويت على إجراء جولات متعددة من الاختبارات شملت كل مرحلة من مراحل البناء الهندسية، لضمان امتثال السفن لمتطلباتهم.