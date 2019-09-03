كلية دبي للسياحة تشارك في حفل توزيع شهادات على متدربين في «تأهيل»

المصدر: دبي - البيان

شاركت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في حفل توزيع شهادات على الموظفين المتدربين في برنامج «تأهيل»، الذي ترعاه وزارة الموارد البشرية والتوطين لتشجيع العمل في قطاع الضيافة، وذلك في إطار جهودها لمتابعة المواطنين العاملين في القطاع السياحي عبر برنامج «مضياف».

وتسهم «جيه إيه للمنتجعات والفنادق» في دعم عملية التوطين في قطاع الضيافة، وذلك بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية في الشركة، وعبر برنامج «مضياف»، المعني بتطوير المهارات الفنية في قطاع الضيافة حسب المعايير الدولية، وإكساب الإماراتيين الخبرات والتجارب اللازمة لتمكينهم من دخول سوق العمل، وخوض القطاع الفندقي في دبي بنجاح.