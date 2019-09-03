انتعاش صادرات النفط الإماراتية في أغسطس

المصدر: لندن - بلومبرغ

ارتفعت صادرات الإمارات من النفط الخام والمكثف في أغسطس الماضي، وذلك من واقع البيانات التي رصدتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن حجم الشحنات في أغسطس الماضي بلغ 3,01 ملايين برميل يومياً، بالمقارنة مع 2,71 مليون برميل يومياً في يوليو الماضي.

وأضافت: إن ارتفاع صادرات النفط يُعزى إلى ارتفاع حجم الشحنات التي توجهت خلال الشهر إلى كل من الهند؛ اليابان؛ وماليزيا؛ الأمر الذي ساعد على انخفاض حجم الشحنات المتجهة خلال الشهر نفسه إلى كلٍ من سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وأوضحت بيانات «بلومبرغ» أن إجمالي حجم شحنات النفط الإماراتي التي توجهت إلى ماليزيا خلال أغسطس الماضي بلغت 247 ألف برميل، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 2017، بالمقارنة مع 54 ألف برميل فقط في يوليو الماضي. وارتفع إنتاج «أوبك» من النفط في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ دخول اتفاق خفض الإنتاج بين المنظمة وحلفائها المستقلين بداية من يناير 2019. وزاد إنتاج المنظمة بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى 29.99 مليون برميل يومياً في أغسطس.