70.4 مليون دولار صافي أرباح «ابيكورب» النصفية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، تحقيق دخل تشغيلي للنصف الأول بقيمة 184.1 مليون دولار، فيما بلغ صافي الأرباح 70.4 مليون دولار، لتسجل الشركة بذلك زيادة في الدخل المتكرر قدرها 30% و10% على التوالي.

وسجلت الميزانية العمومية لـ «ابيكورب» نسبة نمو بلغت 6.2٪ لتصل إلى 7.4 مليارات دولار نتيجة زيادة حجم محافظ قطاع تمويل المشاريع والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة. وتم تمويل الزيادة عن طريق زيادة حقوق الملكية ونجاح الشركة في تعزيز مصادر التمويل الخارجي لديها عبر عدة صفقات تمويل، لتصبح بذلك فترة الاستحقاق التي تتجاوز عامين تشكل ما مجموعه 40٪ من إجمالي المديونية وحقوق المساهمين.

وذلك مقارنة بـ 33٪ في ديسمبر 2018. وباستثناء الأرباح الرأسمالية بقيمة 86.7 مليون دولار والمتأتية من بيع حصة «ابيكورب» في الشركة الوطنية للخدمات البترولية في عام 2018، فقد سجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الدخل التشغيلي النصف السنوي لعام 2019 بلغت نسبته 30% عن نفس الفترة لعام 2018.

وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ «ابيكورب»: تأتي النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول تأكيداً على فعالية استراتيجية الشركة في تنويع نطاق أعمالها ونشاطاتها وتوسيع قاعدة شركائها، حيث تحسن الدخل المتكرر في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنجزنا 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بقيمة 1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية على الرغم من التحديات الراهنة، مما يبرهن على صلابة موقع «ابيكورب» كشريك مالي موثوق لصناعة الطاقة في المنطقة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا سنستمر في سعينا الدؤوب لاستكشاف الفرص وتوفير حلول مبتكرة تدعم الأهداف التنموية لشركائنا، وسنعمل على المشاركة في دعم التجديد والتحول السريعين في قطاع الطاقة عبر مشاريع تحقق التنمية المستدامة والمسؤولة تجاه المجتمع.

من جهته قال الدكتور شريف أيوب، كبير المديرين الماليين في «ابيكورب»: واصلت «ابيكورب» أداءها القوي خلال النصف الأول من العام 2019 على الرغم من الشكوك التي ظهرت في الأسواق العالمية والإقليمية أثناء هذه الفترة، ما يثبت مرونة «ابيكورب» في تحقيق أرباح متزايدة. وبالإضافة إلى التحسّن في صافي الدخل المتكرر، عززت الشركة معدلات الربحية لديها ليبلغ المعدل السنوي للعائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين 1.9٪ و6٪ على التوالي.

أسباب

من أهم أسباب تحسن إيرادات «ابيكورب» خلال الفترة نمو أعمال قطاع تمويل المشاريع والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة بنسبة 44٪ و78٪ على التوالي، كما عززت معدل تحسن الكفاءة لديها ليصل إلى 22.3٪ خلال الفترة مقارنة بـ 27.4٪ في نهاية العام المالي 2018.