«أفايا» تستعرض تقنيات مبتكرة في الذكاء الاصطناعي والتواصل الموحد في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تستعرض أفايا خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» المقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل، أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعديد من النماذج لمنصات التواصل الموحد المتطورة المستخدمة من قبل عملائها وشركائها في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت التقارير إلى أن 93% من المؤسسات العالمية تعتبر أن حلول الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات المتطورة المعتمدة في العام الجاري، كما أن الإنفاق على الحلول التكنولوجية والتقنيات من المقرر أن يشهد ارتفاعاً بنسبة أكثر من 25% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا ستسلط أﭬايا خلال مشاركتها هذا العام في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يعُد أكبر معرض في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على رؤيتها الواعدة لتمكين المؤسسات من الاستفادة من هذه الحلول والتقنيات المبتكرة في هذا المجال والتي تدعم الأعمال وتسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.

وقال نضال أبولطيف، رئيس أﭬايا العالمية: «يشكل أسبوع جيتكس للتقنية المنصة المثالية لنا لاستعراض أفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة عالمياً والتي تلبي احتياجات المؤسسات في المنطقة».