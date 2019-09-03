«فيدو بروبيرتيز» بين أفضل 5 شركات وساطة عقارية في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

حققت «فيدو بروبيرتيز» للوساطة العقارية، إحدى الشركات الصينية العاملة في سوق العقارات في الإمارات، أداءً مميزاً.

حيث صنّفتها شركة «إعمار العقارية» بين أفضل 5 شركات بارزة في قطاع الوساطة العقارية، للنصف الأول من عام 2019. يأتي ذلك بعد تصنيف شركة «فيدو بروبيرتيز» بين أفضل 4 شركات للوساطة العقارية للعام المالي 2018، من قبل «إعمار العقارية» أيضاً.

وتبدي شركة «فيدو بروبيرتيز» تفاؤلاً حيال إمكانيات النمو في القطاع العقاري في الإمارات لاسيما دبي. وأطلقت الشركة خططاً توسعية كبيرة للسنوات الثلاث المقبلة وقد بدأت بالفعل. كما وسّعت من حضورها الفاعل في السوق الدولية، وأبرمت العديد من العروض الترويجية في الأسواق العالمية المختلفة، خلال النصف الأول من عام 2019، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. كذلك تسعى شركة «فيدو بروبيرتيز» إلى فتح أسواقٍ جديدة، في النصف الثاني من العام الجاري لتوسعات أكثر في السوق المحلي والعالمي. ونجحت شركة «فيدو بروبيرتيز» في تسويق العديد من المشاريع العقارية في دبي محلياً وعالمياً، وتنوزع محفظتها لتشمل استثماراتٍ إضافية في القطاع العقاري في دبي والإمارات عموماً.