ترشيح «ستوديو ام اربيان بلازا» لفئة «أفضل فندق ترفيهي من فئة 3 نجوم»

تم ترشيح فندق ستوديو ام أربيان بلازا، لجوائز السفر العربي 2019 عن فئة «أفضل فندق ترفيهي من فئة 3 نجوم». وتهدف جوائز السفر العربي إلى تكريم أفضل المؤسسات السياحية والشركات بمختلف الفئات العاملة في قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيحدد الفائزين هيئة من المحكمين من خلال التصويت.

ويأتي هذا الترشيح تأكيداً على مزايا الفندق ومرافقه العالمية التي تجمع بين الأجواء الشبابية والتصاميم المعاصرة، وتستقطب المسافرين الساعين وراء تجربة ضيافة تجمع بين أحدث التقنيات وأعلى مستويات الراحة، وقالت أورسولا شدياق، المدير العام في فندق ستوديو ام أربيان بلازا: "يقدم فندق ستوديو ام اربيان بلازا خدمات متميزة للضيوف منذ افتتاحه، ويعكس هذا الترشيح المركز الذي يحتله الفندق باعتباره خياراً مفضلاً للمسافرين. وسيعلن عن الفائزين يوم 22 أكتوبر في منتجع وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي وسط احتفالية رائعة تقام بحضور أبرز الشخصيات العاملة في قطاع السياحة والسفر. ويضم فندق ستوديو ام اربيان بلازا 100 شقة فندقية و233 غرفة. دبي- البيان

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