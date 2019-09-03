ماريوت تطلق سلسلة «دلتا» في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر فندق بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ماريوت الدولية، أمس، الإطلاق الرسمي لسلسلة فنادق «دلتا» في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي توفر تجربة متميزة وبسيطة لضيوفها من خلال توفير جميع تفضيلات الضيوف، سواء كانوا قادمين بقصد العمل أم الاستجمام.

افتتاح

وافتتحت الشركة بهذه المناسبة فندق دلتا ماريوت شاطئ جميرا، دبي الذي يتمتّع بموقع مميّز في قلب إحدى أكثر الوجهات الحيوية في دبي ضمن مساكن شاطئ جميرا، على مقربة من أهم مراكز الأعمال مثل مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت، وقرية المعرفة، ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي بين المناطق السياحية كدبي مارينا وشاطئ جميرا و«ذا ووك»، فضلاً عن إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى الشاطئ.

وقال أليكس كيرياكيدس الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: كلنا ثقة بأن علامة دلتا ماريوت ستحقق نمواً كبيراً في المنطقة بفضل فلسفتها التي تتمحور حول مفهوم «البساطة سر الكمال»، والذي سيجسّده فندق دلتا ماريوت شاطئ جميرا في دبي.

ويشتمل الفندق، الواقع ضمن برج مؤلف من 45 طابقاً، على 360 غرفة من فئات متعددة، مثل الأجنحة والشقق الفندقية، والمزوّدة جميعها بكافة التجهيزات اللازمة، مع التركيز على ما هو مهم بالنسبة للعملاء بهدف إتاحة تجربة سلسة طوال فترة إقامتهم. وتتيح الغرف على الواجهة المائية والعديد من أجزاء الفندق المختلفة إطلالات على المارينا وغيرها من معالم دبي الرائعة.

مطاعم

ويحتضن فندق دلتا ماريوت شاطئ جميرا، دبي عدداً من المطاعم التي ترقى بمختلف الأذواق، مثل مطعم «فوجيرا برازيليان» الواقع في الطابق الـ 35، والذي يأخذ زواره في رحلة إلى المطبخ البرازيلي والمطعم الأمريكي الكلاسيكي «سبيك إيزي»، «شورز» الذي يقدم باقة غنية من النكهات القادمة من شتى أنحاء العالم، بما في ذلك المأكولات الآسيوية والأوروبية والعربية. ويقدم مطعم «لاسالا» أشهى الأطباق الإيطالية، في حين يقدّم «سما لاونج» باقة متنوعة من المشروبات المنعشة والوجبات.

ويوفر الفندق خيارات متنوعة لاستضافة الفعاليات بمساحة إجمالية قدرها 145 متراً مربعاً، التي تشمل 3 قاعات مجهزة لمختلف الفعاليات، ومركز أعمال ملائماً لمختلف أنواع الاجتماعات، كما سيحظى الضيوف بشبكة إنترنت «واي فاي» مجانية وسريعة، ومركز لياقة مفتوح على مدار الساعة، ومنتجع سبا صحي، وحوض سباحة مكشوف.

ريادة

تعتبر فنادق ومنتجعات «دلتا» إحدى العلامات الفندقية الرائدة في أمريكا الشمالية من فئة أربع نجوم، وتنتشر في أكثر من 60 موقعاً في أبرز مدن الولايات المتحدة وكندا والصين وألمانيا، واستحوذت عليها «ماريوت الدولية» عام 2015.