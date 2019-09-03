100 % مبيعات «سمانا هيلز» والتسليم 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري، الذراع العقارية لمجموعة شركات سمانا، أن نسبة مبيعات مشروع سمانا هيلز بلغت 100%، منها 80% للمستثمرين و20% للمشترين النهائيين.

كان المشروع قد تم إطلاقه نهاية النصف الأول من العام الجاري بتكلفة 100 مليون درهم، وهو عبارة عن مشروع ملكية للتملك الحر، ومن المقرر تسليمه عام 2021.

ويتألف «سمانا هيلز» من 205 وحدات سكنية موزعة على 5 طوابق، في قلب مجتمع آرجان بالقرب من حدائق ميراكل، ويحيط بالمشروع المدينة الرياضية، ودبي هيلز، ودائرة قرية جميرا، إلى جانب عدد من المدارس والمستشفيات الدولية والخدمات المتعددة.

وتمتلك «سمانا العقارية» 3 مشاريع بتكلفة تتخطي نصف مليار درهم، حيث يأتي المشروع الأول «سمانا جرينز» بتكلفة 75 مليون درهم، والتي أعلنت الشركة عن اكتمال النواحي الإنشائية فيه بنسبة 100% والمقرر تسليمه بحلول أبريل 2020، أي قبل 6 أشهر من استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، ويأتي «سمانا هيلز» كمشروع ثانٍ في محفظة سمانا العقارية هذا العام بتكلفة 100 مليون درهم، والمشروع الثالث في محفظة سمانا العقارية «سمانا جولف أفنيو»، والمقرر إطلاقه في الربع الأخير من العام الجاري.