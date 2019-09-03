«أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف» يستعرض حلولاً نوعية للقطاع أكتوبر المقبل

أعلنت شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» عن تنظيم الدورة الخامسة لمعرض «أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف» لاستعراض أحدث ابتكارات وتكنولوجيا التنظيف عبر ثلاث منصات هي «معرض الشرق الأوسط للتنظيف»، و«معرض الخليج لغسيل السيارات»، ومؤتمر «الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الغسيل» المقرر إقامتها في مركز دبي التجاري العالمي بين 15 و17 أكتوبر المقبل.

وأكدت الجهات مشاركة في المعرض على تطور الحلول والتقنيات التي يقدمها قطاع التنظيف، إلى جانت استمرار نمو الطلب في أسواق منطقة الشرق الأوسط على المنتجات والأدوات الصديقة للبيئة تتبنى أحدث مخرجات التكنولوجيا والبرمجة، مما يحافظ على ارتفاع الجودة وخفض التكاليف وتقليل الاعتماد المكثف على اليد العاملة في مهمات التنظيف.

وقال أبهيشيك دلال، مدير مشاريع «ميسي فرانكفورت»: «تعتبر التكنولوجيا في يومنا هذا عنصراً أساسياً في تعزيز التنافسية الإيجابية لدى مزودي خدمات التنظيف، وتسهم في الارتقاء بواقع الأنشطة والقطاعات التي يخدمونها، بما في ذلك إدارة المرافق». ويعتبر معرض الشرق الأوسط للتنظيف واحداً من ثلاثة معارض متخصصة تشكل بمجملها أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف. دبي - البيان