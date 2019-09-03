«ميد» تطلق النسخة الثالثة من جوائز تميّز شركات القطاع الخاص

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، أمس، عن انطلاق النسخة الثالثة من (جوائز ميد) التي تكرّم وتشجّع التميز في العمل بين المؤسسات والشركات الخاصة التي تقدم مساهمة للتنوع الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي المتوقّع نموّه بنسبة حوالي 3.1% خلال هذا العام، ومن المقرر توزيع الجوائز على الفائزين في حفل عشاء خاص يقام بفندق «ريتز - كارلتون، مركز دبي المالي العالمي» بدبي يوم 27 نوفمبر 2019.

ويمكن للشركات التقدم بطلبات المشاركة حتى 26 سبتمبر الجاري، حيث تكرم جوائز «ميد» الشركات التي تطبّق استراتيجيات مؤسسية تتضمن توجهات إقليمية نوعية تسهم في تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. إذ يتم تشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص للاستثمار في موظفيها.

وقالت سونيا كيريغان، المدير التجاري لمجموعة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست»: تحتفي جوائز «ميد» هذا العام بالشركات التي تواكب المشهد الاقتصادي الراهن، وتعتمد التوجهات العالمية والإقليمية. وفيما وصلت بعض الحكومات على مستوى المنطقة إلى مرحلة تطبيق رؤاها الاستراتيجية من حيث تنويع الاقتصاد، تعتبر شركات القطاع الخاص عاملاً رئيسياً في تشجيع النمو الاقتصادي.