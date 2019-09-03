«إس بي إس أوتوميشن» يبحث مستقبل التصنيع والبناء في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تشهد فعاليات معرض «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط 2019»، الفعالية المختصة باستعراض الحلول المبتكرة في قطاع الأتمتة والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي اليوم وغداً، طرح طيف متنوع من الرؤى المعمّقة حول مستقبل قطاعات التصميم والتصنيع والبناء في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يكشف المعرض، الذي يُشكّل اختباراً شاملاً لاستعداد المنطقة للثورة الصناعية الرابعة، عن باقة من التقنيات الحديثة في مجالات الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. كما سيحدد مكانة المنطقة ومستواها التنافسي على الصعيد العالمي، لا سيما في ظلّ إدراج قطاع التصنيع على رأس أولويات خطة التنويع الاقتصادي فيها.

وقال أندرياس ريكس، مدير معرض «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط» الذي تتولى تنظيمه شركة «ميسي فرانكفورت» الشرق الأوسط: «سيحظى زوار المعرض بفرصة مميزة الاطلاع على أبرز الرؤى في مجال التصاميم المستقبلية للمنازل والمعامل ومواقع البناء في المنطقة.

وستمر هذه القطاعات بمرحلة من التغيير الشامل لكل مفاصلها، بدءاً من التخطيط الأولي مروراً بعملية الشراء وضبط الجودة وتوفير الخدمات اللوجستية، وصولاً إلى التصنيع والتصميم والبناء. وسيمتد هذا الأثر ليشمل قطاعات الفضاء وصناعة المواد الغذائية والدوائية.