رفع نسبة الأجانب في "الإمارات دبي الوطني" إلى 40%

المصدر: وام

أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني" ، نيته زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمه إلى 40 % خلال الفترة القادمة .

وأكد البنك - في بيان له على سوق دبي المالي - أنه سيسعى للحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والهيئات الرقابية ذات الصلة في الوقت المناسب.

وكان سهم بنك الإمارات دبي الوطني - المدرج في سوق دبي المالي - قد قفز بالحد الأعلى المسموح به يوميا 15% بالغا 13.15 درهم وذلك عقب دخول قرار رفع نسبة تملك الأجانب في البنك من 5 إلى 20% حيز التنفيذ.

وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم بعد مرور 3 ساعات على بدء التداولات حاجز 325 مليون درهم وسط عمليات شراء مؤسسية أجنبية مكثفة ترى في أحد أكبر بنوك المنطقة فرصة استثمارية مميزة يجب عدم إضاعتها .

ومع النشاط الكبير الذي شهده سهم بنك الإمارات دبي الوطني فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 4.4% بالغا 2880 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات .

من جانبه قال البنك إنه استلم كل الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%، ووفقَا لذلك تم تعديل النظام الأساسي له.