"سيتي سكيب" يسلط الضوء على فرص الاستثمار العقاري في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت جهات مشاركة في معرض ومؤتمر "سيتي سكيب العالمي 2019 " المنصة المتخصصة بالاستثمارات العقارية، على أهمية إنشاء بيئة تطوير عقاري متكاملة تواكب تطلعات المجتمعات الحضرية للمستقبل، وتستفيد من فرص الاستثمار العقاري المجزية والناتجة عن بيئة الأعمال المتنامية باستمرار لمدينة دبي.

وتنسجم رؤى وتوقعات الجهات المشاركة في المعرض مع أجندة المؤتمر المُقرر عقده يوم الثلاثاء 24 سبتمبر في فندق ’انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي‘ في اليوم الذي يسبق إنطلاق المعرض"سيتي سكيب العالمي 2019"، تحت شعار "التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول"، والذي يسلط الضوء على التقنيات العقارية التي تُحدث تحولاً في منظومة العقارات والتطوير، حيث تستكشف أجندة المؤتمر أحدث التقنيات العقارية ونظم التشغيل الآلي متعددة المهام للأبنية الذكية وعقارات المستقبل.

وتتطرق أجندة المؤتمر إلى مختلف توجهات البيع والتصاميم المعمارية بصورة تفصيلية من خلال ثلاث محطات رئيسية هي "الاستثمار والتطوير والتوجهات" و"الهندسة المعمارية والتصميم"، بالإضافة إلى "التقنيات العقارية".

وفي هذا الصدد، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية "إنفورما" الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض "سيتي سكيب العالمي" : "نتطلع لمشاركة مسؤولي القطاع والمستثمرين والخبراء والمتخصصين المثرية للجلسات الحوارية والتي نستهدف من خلالها مشاركة الرؤى والمعارف حول الوضع الراهن للقطاع والعوامل المؤثرة في نموه حيث يسلط المشاركون الضوء على أهم الفرص وأبرز التحديات المحيطة بالأسواق العقارية، عبر مجموعة واسعة من العروض التقديمية التي تستعرض أحدث توجهات السوق وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات محليا وعالمياً."

هذا ويقدم سيتي سكيب العالمي العديد من المنصات الحوارية المقامة على هامش المعرض في الفترة 25 – 27 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق أعمال "سيتي سكيب إنتليجنس" في اليوم الأول للمعرض 25 سبتمبر بهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتحفيز استكشاف فرص الاستثمار محلية وعالميا، يلي ذلك "حوارات سيتي سكيب" على مدى اليومين التاليين للمعرض، وستكون الحوارات متاحة لجميع الزوار وستغطي مجموعةً من المواضيع في مختلف فئات الأصول العقارية.