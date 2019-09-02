«العنوان فاونتن فيوز».. تحفة معمارية يفتتح أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة إعمار للضيافة، ذراع الضيافة والترفيه التابعة لشركة التطوير العقاري العالمية -إعمار، عن «العنوان فاونتن فيوز Address Fountain Views» سابع فندق لسلسلة فنادق ومنتجعات «العنوان» العلامة التجارية الفاخرة في دبي. ويقع الفندق الذي سيفتتح أكتوبر المقبل وسط مدينة دبي، ضمن تحفة معمارية مبهرة مكوّنة من ثلاثة أبراج، ويتمتّع بإطلالة خلابة على برج خليفة ونافورة دبي، كما يتّصل بشكل مباشر بدبي مول بواسطة جسر يتيح للزوار سهولة الوصول إلى أضخم مركز تجاري في العالم.

وقال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة إعمار للضيافة: لقد تمكّنت فنادق ومنتجعات «العنوان»، العلامة التجارية المحلية المعروفة بكونها الخيار المفضّل لدى زوار دبي، من رفع معايير الجودة فيما يتعلّق بتقديم الخدمات المُميّزة. وستضمن إضافتنا الجديدة «العنوان فاونتن فيوز» نفس التجارب الشخصية الثرية للضيوف، مع المحافظة على تميّزها وفرادتها، كما هو نهج كافة فنادق «العنوان». وسيُمكّنه موقعه المميز في وسط مركز مدينة دبي، وخدماته الفريدة التي تشتهر بها فنادق «العنوان»، وقربه من أشهر المعالم السياحية في دبي، ومرافقه المتنوعة من استقطاب الزوار القادمين بقصد العمل أو الترفيه على حدٍّ سواء.

وتمتاز غرف الفندق الـ 193 بتصاميمها الفريدة التي تجمع ما بين الرقي والفخامة في آن واحد، مشكلةً ملاذاً رائعاً للراحة والاستجمام، مع إطلالة مميزة وساحرة على أبرز معالم مدينة دبي.

جوهر المدينة

واحتفاءً بالمشهد الذوقي في دبي، يُجسّد فندق «العنوان فاونتن فيوز» جوهر المدينة، عبر تجارب ذوقية مميزة وملهمة، حيث يرحب «ذا ريستورنت» بالضيوف في تجربة تحاكي الإقامة في شقة فاخرة، يُقدّم خلالها طيفاً واسعاً من المأكولات الشهية الجذابة في كل غرفة من غرف تلك الشقة المصممة بدقة وعناية. فعلى سبيل المثال، يمكن للضيف اختيار الجلوس في غرفة الطعام، المكتبة الساحرة، أو الشرفة الخارجية، أو غيرها من الأماكن المفعمة بالحيوية. وتتضمن الأطباق مزيجاً من المأكولات الشرق أوسطية الأصيلة والنكهات المستوحاة من المطبخ العربي، لمنح الضيوف رحلة ذوقية تتخطى الحدود والمسافات.

جسر تواصل

يقع فندق «العنوان فاونتن فيوز» في وسط مركز مدينة دبي، على بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، وعلى مسافة خطوات معدودة عن برج خليفة، كما أنه متصل بشكل مباشر بدبي مول، وجهة التسوق الأكثر زيارةً في العالم، من خلال جسر تواصل خاص. ونظراً لكون أكثر من 97 في المئة من السياح القادمين إلى دبي يقومون بزيارة وسط مدينة دبي، فإن فندق العنوان فاونتن فيوز يُعدّ مكاناً مثالياً للضيوف المميزين الراغبين بالتواجد في قلب كافة الأحداث.