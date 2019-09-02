«وصل» تقترب من إنجاز 3.866 وحدة في «ورسان» قبل «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول - إحدى شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي - أن أعمال الإنشاءات في مشروع ورسان تجري وفق الخطط الموضوعة لها مسبقاً لإنجازه في الوقت المناسب قبل انطلاق معرض «إكسبو 2020».

ويتألف المشروع من 35 مبنى تم تصميمها على طراز المجمع المتكامل ليوفر عند اكتماله 3,866 وحدة سكنية منها 3,380 غرفة مشتركة و360 استوديو و126 شقة من غرفة واحدة موزعة على مساحة مبنية قدرها 2.14 مليون قدم مربعة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020 قبيل انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020» الحدث الأبرز الذي ينتظره الكثيرون حول العالم.

وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إن أهداف مشروع ورسان تتناغم مع رؤية قيادتنا الرشيدة المتمثلة في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والزيارة والعمل ونفخر بالقيام بدور رئيسي لتحقيقها ولقد أطلقنا هذا المشروع في إطار استعداداتنا الاستراتيجية لتوفير أماكن الإقامة المطلوبة لموظفي قطاع الضيافة خلال فترة انعقاد معرض «إكسبو 2020» لاسيما وأن دبي تستعد لاستقبال نحو 25 مليون زائر خلال وبعد الحدث ولخدمة هذا العدد الكبير من الناس تبرز أهمية دعم قطاع الضيافة وتوفير المساكن للعاملين فيه من أجل ضمان الأداء الأمثل بما يتناسب مع المكانة الراقية للإمارة وإبرازها في أبهى صورة لها أمام جمهور عالمي واسع.

وقد تمكنت «وصل» حتى الآن من إنجاز 60% من أعمال البناء و95% من أعمال البنية التحتية كما اكتملت الأعمال الإنشائية في جميع مباني المشروع ولا يزال العمل متواصلاً في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية.