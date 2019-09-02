كلية دبي للسياحة تكرّم خرّيجي برنامج التدريب الصيفي

المصدر: دبي - البيان

احتفت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، الذي انطلق في 28 يوليو الماضي، واستمر لمدة 4 أسابيع ضمن برنامج مضياف.

وشهد الحفل الذي أقيم الخميس في مبنى كلية دبي للسياحة، في ون سنترال، المكاتب 2 في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، وحضره عيسى بن حاضر ، المدير العام لكلية دبي للسياحة تخريج 18 طالباً وطالبة من حملة شهادات الثانوية والكليات والجامعات.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي بكلية دبي للسياحة: تنظيم هذا النوع من البرامج التدريبية يأتي ضمن حرص الكلية على المساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية لتكون قادرة على الانخراط في سوق العمل بما يتماشى مع التطور الحاصل في القطاعات المختلفة، من خلال تأهيلهم نظرياً وعملياً حتى يصبحوا مطلعين بشكل كامل على طبيعة بيئة العمل بالقطاع.