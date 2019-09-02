صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل عن «نمذجة السياسة التجارية»

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت، أمس، بأبوظبي ورشة عمل حول «نمذجة السياسة التجارية» ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وتتواصل حتى 5 سبتمبر.

وتهدف ورشة العمل المتخصصة إلى تعريف المشاركين بالأساليب المتنوعة لبناء وتحليل بيانات التجارة الخارجية للمساعدة في تخطيط ونمذجة السياسة التجارية قيد البحث. كذلك تمكين المشاركين من اختيار الأسلوب المناسب للبحث وتطبيق التحليل الصحيح لبيانات التجارة الخارجية.

وخلال ورشة العمل يطلع المشاركون على أساليب تحليل السياسة التجارية مثل تحليل التوازن العام ونموذج الجاذبية بشكله التوازني الجزئي والعام. وتشكل الورشة منصة لتعزيز صناعة القرار بخصوص السياسات التجارية وآليات تنفيذها.