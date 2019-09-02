للمرة الأولى في تاريخها.. بورصة دبي للذهب تتداول 3.2 ملايين عقد في شهر

المصدر: دبي - البيان

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من 3 ملايين عقد خلال شهر واحد للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في شهر أغسطس الماضي، لتحطم رقمها القياسي الذي سجلته في شهر يوليو مع تداول 2.38 مليون عقد، كما سجلت قيمة العقود التي تم تداولها ومقاصتها الشهر الماضي الماضي والتي بلغت 3.22 ملايين عقد، رقماً قياسياً تاريخياً وصل إلى 52.72 مليار دولار.

كما سجلت البورصة أعلى مستوى تداول يومي في تاريخها في 5 أغسطس، حيث تم تداول أكثر من 220,000 عقد بقيمة اسمية بلغت 3.85 مليارات دولار، ووصل متوسط حجم التداول اليومي إلى 146,502عقد في اليوم، بزيادة قدرها 54.97٪. وكانت أفضل المنتجات أداء في البورصة خلال أغسطس منتجات الروبية الهندية، والتي حطمت جميع الأرقام القياسية السابقة.

وكان عقد كوانتو الروبية الهندية الآجل، الذي يعد مؤشر تسعير زوج العملات الروبية الهندية/‏‏‏‏الدولار الأمريكي، الأفضل أداءً بين منتجات الروبية الهندية، إذ بلغ حجم التداول عليه في أغسطس مستوى قياسياً هو الأفضل في تاريخه، عند 1,585,110 عقود.

كما سجل عقد الذهب الآجل، أداءً قوياً في الشهر الماضي، مع تداول 58,421 عقداً، بزيادة مقدراها 274.04٪ على أساس سنوي.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة، إن هذا يعد إنجازاً كبيراً ومهماً للبورصة، ويظهر قوتنا كسوق تداول ويعكس ثقة المستثمرين في البورصة».

وأضاف: «مع استمرار التوترات الجيوسياسية، تواصل البورصة تزويد المستثمرين بإمكانية وصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات التي تساعدهم في إدارة المخاطر من خلال منصة تداول قوية وآمنة ومنظمة بالكامل».