موقع أمريكي: الإمارات بيئة مزدهرة للابتكار والشركات الناشئة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «أماركت جورنال» الأمريكي أن الإمارات تمتلك نظاماً بيئياً مزدهراً لتحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، خصوصاً الشركات المتخصصة في التقنيات الحديثة أو التي تعتمد في عملها على تطبيقات لهذه التقنيات.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون المال والأعمال والتجارة العالمية تقريراً أمس عن الشركات الناشئة في الإمارات، مستعرضاً أبرز الشركات الناشئة العاملة في الإمارات وأنشطتها وحجم أعمالها، مؤكداً أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية ريادة الأعمال ودورها الحيوي في تحريك الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية مستقبلاً، وانطلاقاً من هذا الإدراك، آلت الإمارات على نفسها توفير نظام بيئي متقدم يحتضن رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة ويفجر كل طاقاتهم الإبداعية والابتكارية للاستفادة منها في ضخ شرايين جديدة في اقتصاد الإمارات.

وأضاف أن هذا الفكر المشجع على الابتكار وريادة الأعمال الذي تتبناه الإمارات انعكس في صورة تسهيلات وامتيازات هائلة تتمتع بها الشركات الناشئة القائمة على أرضها، وتتضمن هذه التسهيلات سهولة الإجراءات الخاصة بإنشاء وتسجيل الشركات الناشئة، منح التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة في زمن قياسي، توفير الدعم المادي والتمويل، فضلاً عن الدعم الفني.