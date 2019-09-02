3854 رخصة اقتصادية في أبوظبي خلال الربع الثاني

المصدر: أبوظبي – البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 3854 رخصة اقتصادية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة تجاوزت 44% مقارنة بـ 2671 رخصة تجارية في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب نتائج تقرير حركة النشاط التجاري للربع الثاني من العام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وجاء في تقرير الربع الثاني 2019 لحركة النشاط التجاري لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إنّ الرخص الجديدة توزعت على 1947 رخصة في مدينة أبوظبي، و567 رخصة في مدينة العين، 87 رخصة في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أنّ الرخص الاقتصادية الجديدة اشتملت أيضاً على 1171 رخصة تاجر أبوظبي و82 رخصة فورية، ما يعكس الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين ورواد الأعمال على هذه الفئات من الرخص الاقتصادية التي تتميز بتسهيلات عدة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن النتائج الإيجابية للتقرير، الذي يرصد حركة معاملات إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة، تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً استثمارياً جاذباً ومشجعاً على إقامة الأعمال التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

اقتصاد حيوي

وقال إن إمارة أبوظبي تمتلك اقتصاداً حيوياً ومرناً وتنافسياً يتمتع بكل مقومات الريادة ويوفر بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكّداً أن مبادرات وبرامج الدائرة لتحفيز النمو الاقتصادي تستهدف في المقام الأول استقطاب الاستثمارات المباشرة.

وأشار التقرير إلى الرخص الاقتصادية تبعاً لنوعها، حيث احتّلت الرخص نوع تجاري الحيز الأكبر بمجموع 3654 رخصة وبزيادة نسبتها 44.7% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي الذي شهد إصدار 2524 رخصة من هذا النوع.

وأوضح وكيل الدائرة أن الإقبال المتزايد على الرخص الاقتصادية نوع تجاري يجسد الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين ورجال الأعمال في الاستثمار بقطاع الخدمات في أبوظبي، ما يعكس تنافسية الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل لقطاع الأعمال المحلي، الأمر الذي يسهم في جعل أبوظبي وجهة عالمية للاستثمار والعيش وممارسة الأعمال.

تنوع

وجاء في التقرير أن الرخص نوع تجاري توزعت على 1838 رخصة تجارية في أبوظبي، و524 رخصة تجارية في مدينة العين، و81 رخصة تجارية في منطقة الظفرة، في حين تم إصدار 1135 رخصة تاجر أبوظبي بالمقارنة مع 593 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى 82 رخصة فورية.

كما أشار التقرير إلى إصدار 86 رخصة حرفية خلال الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع 49 رخصة حرفية للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت حوالي 76%. كما تم تسجيل 67 رخصة مهنية جديدة مقابل 51 رخصة مهنية في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 31%.