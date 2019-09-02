«إمباور» توفّر خدمة دفع الفواتير بتطبيق «أبوظبي التجاري»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن توفير خدمة دفع الفواتير عبر تطبيق المحمول الخاص ببنك أبوظبي التجاري، لعملاء البنك من بين أكثر من 100 ألف متعامل لدى الشركة، وذلك بدون أي رسوم إضافية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتطويرها.

يأتي ذلك ضمن خطة «إمباور»، للإسهام في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي تهدف إلى تحويل حكومة دبي إلى حكومة بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021، عبر تبني النماذج الذكية والرقمية في كل معاملات حكومة دبي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

خدمات

وبالإضافة إلى هذه الخدمة الجديدة ذكرت «إمباور»، أنه اعتباراً من أكتوبر المقبل، يمكن لعملاء بنك أبوظبي التجاري استخدام بطاقات الائتمان، و«تاتش بوينتس»، لتسديد فواتير خدمات تبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التبريد المركزي «إمباور»، إن «توسيع شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية يهدف إلى تعزيز سعادة المتعاملين».

سهولة

وأشار إلى أن «إمباور» توفر عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاطلاع على الفواتير المستحقة، وتسديد فواتيرهم الشهرية إلكترونياً، والحصول على إيصال إلكتروني فور الدفع، وإجراء التسوية النهائية لفواتيرهم ودفع جميع المستحقات والحصول على شهادة براءة ذمة، بكل سهولة مع إبقاء المتعامل على اطلاع دائم على حالة الطلب حتى يحصل على الفاتورة النهائية وشهادة براءة ذمة، إضافة إلى منصات بنك الإمارات دبي الوطني، ونور بنك، وبنك أبوظبي التجاري، والأنصاري للصرافة، والإمارات العربية المتحدة للصرافة.

معاملات

قال أحمد بن شعفار إن «إمباور سجلت نمواً ملحوظاً في عدد معاملات الدفع الإلكتروني، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019 مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2018».