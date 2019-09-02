«مشرف مول» يشارك في «أسبوع أبوظبي للتحدي» بفعاليات متعددة

المصدر: أبوظبي- البيان

يستضيف مشرف مول مصارع اتحاد «UFC»، جوزيف بينافيديز؛ حيث يتم إقامة هذا الحدث كجزء من «أسبوع أبوظبي للتحدي»، في سياق التحضير والإعداد لفعاليات بطولة «UFC 242»، الحدث الكبير الخاص بالفنون القتالية المختلطة، والمقرر عقده يوم 7 سبتمبر في صالة «ذا أرينا» المغلقة على جزيرة ياس، حيث يقوم مشرف مول بتنظيم مجموعة من الأنشطة الممتعة الخاصة باتحاد «UFC» واللياقة البدنية والفعاليات التنشيطية يومياً، خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 7 سبتمبر، ما بين الساعة الـ 11 صباحاً و الـ 10 مساءً.

هذا حيث يتم إقامة حفل استقبال وترحيب بالمصارع جوزيف بينافيديز، مع تنظيم تحديات للياقة البدنية وفعاليات تنشيطية، إلى جانب الحصول على فرصة لالتقاط الصور مع نسخة طبق الأصل من حزام بطولة الـ «UFC» لمحبي الفنون القتالية وخبرات الدفاع عن النفس والجوائز الخاصة بها.

وقال أرافيند رافي بالود، مدير مشرف مول: «يشتهر مشرف مول بأنشطته المتصلة بالمجتمع المحلي، لذا فإننا نتطلع إلى الترحيب بعشاق بطولة «UFC»، للاستمتاع بالتحديات المثيرة وورش العمل والفعاليات التنشيطية التي قمنا بالتخطيط لها من أجلهم خلال أسبوع أبوظبي للتحدي».