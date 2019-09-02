«ديجيتال فنتشر» تبرم شراكة مع «أماديوس» في دول التعاون الخليجي

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «ديجيتال فنتشر» اتفاقاً مع شركة «أماديوس»، المزود لحلول التكنولوجيا المتخصصة في قطاع السفر، لتصبح بذلك الموزع لمجموعة حلولها الإعلامية الخاصة بوثائق «أماديوس» لرحلة السفر وتطبيق «تشيك ماي تريب» لتلبية جميع الطلبات الإعلانية بدول التعاون والمشرق ومصر وإيطاليا.

وستعمل «ديجيتال فنتشر» مباشرةً مع المعلنين والوكالات بهذه المناطق، وستوفر لعملائها من خلال حلول «أماديوس»، إمكانية الوصول المباشر للتواصل مع المسافرين الذين أكدوا حجوزاتهم قبل الرحلة وخلالها وبعدها .

وقال سامي حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال فنتشر»: «يولي المسافرون اهتماماً بسياق رحلتهم ويبدون تجاوباً معه. ومن شأن التفاعل في هذه المراحل الأساسية تعزيز فرص بقاء العلامة التجارية عالقةً في ذاكرتهم، من خلال تقديم محتوى مناسب في الوقت والمكان الذي يطلبه فيه الجمهور».

وقالت سول فرايكسا، المديرة العالمية لمبيعات وتسويق إعلانات السفر، في إدارة قنوات السفر لدى «أماديوس»: تشهد المنطقة أحد قطاعات حجز خدمات السفر عبر الإنترنت الأسرع نمواً في العالم. وتؤدي إعلانات السفر دوراً رئيسياً في ذلك، إذ تتيح لبائعي التجزئة الوصول إلى المسافرين بطرق جديدة وتفاعلية وفي الوقت المناسب.