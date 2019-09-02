«تروبيل» تطلق آلية مبتكرة لتوزيع منتجاتها من مركزها الرئيس في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة تروبيل لاستيراد السلع الاستهلاكية في دول التعاون، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، آلية جديدة ومحسنة لتوزيع منتجاتها انطلاقاً من مركز التوزيع والتخزين المتطور الخاص بها في مجمع دبي الصناعي.

وستسهم عملية التوزيع الجديدة التي تم العمل بها بالفعل في أكثر من 400 متجر بما فيها متاجر «زووم» في جميع أنحاء الإمارات في الوصول إلى دقة تسليم محسنة بنسبة تصل إلى 99.97%، بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة وزيادة الإنتاجية في مركز تروبيل الرئيسي للتخزين والتوزيع.

وقال بوشانت جي غاندي مدير قسم مبيعات التجزئة والأغذية لدى تروبيل: «في وقتٍ سابق من هذا العام، عملنا على تجريب واختبار نظام التسليم المحسّن في 189 متجر من متاجر «زووم»، و100 متجر إضافي متخصص في البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الإمارات.

وأجرينا بعد ذلك تحليلاً لهذا الاختبار ووجدنا بأن الوقت اللازم لعملية التسليم قد انخفض بنحو الثلثين، كما تمكنا من إجراء المزيد من عمليات التسليم خلال عملية الشحن ذاتها نتيجةً لرفع مستوى الكفاءة دون أن يؤثر ذلك على التطابق بين اللوائح والبضائع التي تم تسليمها مع الالتزام بالدفعات بنسبة 100%، وضمان سلامة المنتجات أثناء التسليم. وتم تسليم المواد المخزنة ضمن درجة الحرارة المثالية.