«حول الإمارات» تطلق مجموعة موسم العودة إلى المدرسة

المصدر: دبي - البيان

بدأت صالات عرض «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» في دولة الإمارات استعداداتها بتقديم مجموعة مختارة من المنتجات، تشمل مستلزمات موسم العودة إلى المدرسة. وتشمل المنتجات التي تقدمها «حول الإمارات للمفروشات» مجموعة كبيرة من الأكسسوارات والمفروشات تم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء.

وتقوم «حول الإمارات للمفروشات» باستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام، وتايوان، وماليزيا، والصين،إيطاليا، ألمانيا والهند، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة، فمثل كل سنة يأتي موسم العودة إلى المدرسة إيذاناً بانتهاء فصل الصيف، وما يرافق ذلك من مشاعر متناقضة لدى الأطفال، فعلى الأهل تحويل هذه العودة إلى فرحة.