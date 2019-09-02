بيع مزيج خام عُمان تسليم نوفمبر بعلاوة 0.18 دولار للبرميل

المصدر: دبي - البيان

نظمت بورصة دبي للطاقة مزاداً لصالح وزارة النفط والغاز العمانية. وتم بيع الشحنة المكونة من مليوني برميل من مزيج نفط خام عُمان تسليم نوفمبر بعلاوة بلغت 0.18 دولار أمريكي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر نوفمبر.

وكانت منصة مزادات بورصة دبي للطاقة قد شهدت مشاركة 16 شركة في المزاد، وتم تقديم ما يزيد على 29 عطاءً خلال نافذة زمنية تبلغ دقيقتين. ويتم احتساب أسعار البيع الرسمية لخام عُمان على أساس المتوسط الشهري لسعر المؤشر اليومي لبورصة دبي للطاقة.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: يؤكد النجاح المستمر لمزادات بورصة دبي للطاقة الحاجة إلى وجود آلية متطورة تتسم بالشفافية، لطرح شحنات فورية من النفط الخام.

وكانت بورصة دبي للطاقة قد نظمت العديد من المزادات، وطُرح عبرها ما يزيد على 39.6 مليون برميل من 4 نفوط مختلفة هي مزيج خام عُمان، وخامي البصرة الخفيف والثقيل، وخام كيمانيز الماليزي، وحققت علاوات وصلت إلى 17.3 مليون دولار فوق أسعار البيع الرسمية.