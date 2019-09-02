الإمارات تشارك في اجتماعات تحضيرية للمجلس الاقتصادي

المصدر: القاهرة - وام

تشارك الإمارات في أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت أمس بالجامعة العربية حيث عقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس اجتماعاً لها أمس.

ترأس وفد الدولة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد وضم أحمد بن سليمان بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. عقد الاجتماع برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بدولة فلسطين أنور حمام وبمشاركة مسؤولي ملفات التنمية الاجتماعية في الدول العربية وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية. وناقشت اللجنة مشروع جدول الأعمال الاجتماعي الذي سيرفع للدورة على المستوى الوزاري المقررة الخميس المقبل بالجامعة العربية.