«جست كلين» تتهيأ لنمو كبير في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جست كلين» عن أبرز ملامح خططها التوسعية الطموحة لتحقيق نمو كبير في الأسواق الإماراتية والإقليمية وتمكنت «جست كلين»، والتي أسسها الشقيقان الكويتيان عذبي ونوري العنزي منذ 3 سنوات، من التعاون مع أكثر من 100 مغسلة ملابس في الإمارات، منذ دخولها سوق الإمارات في أكتوبر 2018.

وترى الشركة التقنية أن القطاع يمكن أن يتحول إلى قطاع إلكتروني بالكامل في المنطقة خلال خمس سنوات. وقال المؤسس الشريك عذبي العنزي: «نتطلع إلى التعاقد مع 10 مغاسل جديدة على الأقل في الإمارات كل شهر لبقية العام وخلال 2020- فيما نعمل على توسعة عملياتنا اللوجستية في دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

كما سنضاعف حجم أسطولنا من شاحنات التوصيل والسائقين مع نهاية العام، والشركة تتبع نموذج النمو نفسه في الكويت والبحرين والسعودية على حد سواء مع خطة للتوسع خارج السوق الخليجي.

وتعمل «جست كلين» حالياً في كل من الإمارات والكويت والبحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية، وتخطط لإطلاق أعمالها في جدة والرياض قبل نهاية العام فضلاً عن التخطيط لدخول أسواق دول أخرى أوائل العام المقبل.

بدوره قال نوري العنزي، المؤسس الشريك: تقدم الشركة خدماتها في 3 محاور وهي تطبيق لسوق إلكتروني بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وتقديم البرمجيات اللازمة لإدارة المغاسل. وأضاف: تقدر قيمة قطاع المغاسل في دول الخليج العربية بنحـــو 3 ملــيارات دولار فيما يشهد نمواً سنوياً قدره 9%، وهو مرشح لتحقيق نمو كبير خلال السنوات الخمس المقبلة. ونشـــعر بأنه من الممكن أن يتحوّل القـــطاع بأكمله إلى المنــصات الإلكترونية.