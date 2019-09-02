«ورزيدنس البستان» يعزّز مفاهيم الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

ينظم مركز ورزيدنس البستان برامج تدريبية لموظفيه، بهدف زيادة التوعية بمفاهيم الاستدامة البيئية وتعزيزها، وتهدف البرامج إلى دعم مبادرات السياحة المستدامة في دبي. ويتبنى المركز منهجية تثقيفية للعاملين، بهدف توعيتهم بالممارسات الصديقة للبيئة وتجري هذه المنهجية من خلال البرامج التدريبية، التي تركز على ترشيد استخدام الطاقة والماء في الفنادق. كما يشارك عدد من الموظفين في توعية الضيوف حول أفضل الممارسات المستدامة.

وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان: نؤمن بالممارسات المستدامة كونها قاعدة لإطار أعمال قوي وفعال، فمن خلال برامج الاستدامة التدريبية نهدف إلى توعية فريق العمل عبر التفاعل المتواصل، وبإمكاننا تحقيق هذه المهمة من خلال تبني الممارسات المستدامة .