فيديو.. أكثر المدن العربية أماناً في 2019

المصدر: البيان الالكتروني

تصدرت أبوظبي ودبي قائمة أكثر المدن العربية أماناً، وحلتا في المركزين 27 و28 عالمياً وفقاً لتقرير مفصل نشرته مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، " الخميس"، عن أكثر 60 مدينة أماناً في العام 2019.

وذُكر التقرير أن نحو 56 % من سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، وأن الدراسات ترجِّح ارتفاع هذه النسبة لتبلغ 68 % بحلول العام 2050.

و يشير التقرير إلى أن عملية الانتقال من الأرياف إلى المدن، حول العالم بشكل عام، في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، بشكل خاص، تشتد مؤخراً، ما يطرح على حكومات تلك الدول تحديات تنظيمية لا يستهان بها، مثل ترتيب المدن وحماية سكّانها.

ووصلت ست مدن عربية فقط إلى القائمة النهائية التي نشرتها "ذي إيكونوميست"،و تخطت أبو ظبي ودبي معدّل النجاح

فيما بلغ المعدّل في هذه القائمة 71.2 نقطة على مائة، جاءت مدينة الكويت "الكويت" في المرتبة الثامنة والثلاثين، حاصدة 64.5 نقطة، والرياض "السعودية" في المرتبة التاسعة والثلاثين، حاصدة 62.5 نقطة، والدار البيضاء "المغرب" في المرتبة الرابعة والخمسين بنتيجة 53.5 نقطة والقاهرة "مصر" في المرتبة الخامسة والخمسين بنتيجة 48.6 نقطة.